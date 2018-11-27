Fas, Diyalog Çağrısına Cezayir'den Resmi Cevap Bekliyor

Fas yönetimi, anlaşmazlıkları sona erdirmek için yaptığı diyalog çağrısına Cezayir'in resmi olarak cevap vermesini beklediğini bildirdi.

Fas Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Cezayir'e yapılan "diyalog için ortak siyasi komite kurulması" çağrısına resmi bir cevap verilmesi gerektiği belirtilerek, "Fas, Cezayir ile ilişkilerin geleceği konusunda hala açık ve iyimser." ifadesi kullanıldı.

Cezayir'le diyalog için ortak siyasi komite kurulması teklifine istenilen cevabın verilmemiş olmasından üzüntü duyulduğu kaydedilen açıklamada, arabulucuların işin içine gireceği diğer yöntemlerden sonuç alınamayacağı ve Fas'ın, her zaman doğrudan kurulacak temasların anlaşmazlıklara en iyi çözümü getireceğine inandığı vurgulandı.

Açıklamada, Cezayir'in geçen perşembe günü yaptığı Arap Mağrip Birliğinin etkinleştirilmesi için üye ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde toplantı düzenlenmesi çağrısına işaret edilerek, Fas'ın diyalog girişimi ile Cezayir'in toplantı talebi arasında bir ilişki olduğuna dair haberler yalanlandı.

Arap Mağrip Birliği'nde uzun yıllardır süren durgunluk halinin, temelde Cezayir ve Fas ilişkilerindeki olağan dışı duruma dayandığı ifade edilen açıklamada, bu durumun ancak ikili ve aracısız bir diyalogla çözülebileceği aktarıldı.

Fas Kral 6. Muhammed, 6 Kasım'da, "Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması ve 1994 yılından bu yana kapalı tutulan sınır kapılarının açılması" yönünde Cezayir'e çağrıda bulunmuştu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı da geçen perşembe günü, Arap Mağrip Birliği'nin yeniden etkinleştirilmesi amacıyla üye ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde toplantı düzenlenmesi talebinde bulunmuştu.

Cezayir-Fas arasında yaşanan gerginlik

Cezayir ile Fas arasındaki ilişkiler, bir süredir "soğuk" ve "gergin" olarak tanımlanıyor. Fas'ın, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hala devam ediyor.

Fas'ın, Marakeş kentindeki terör saldırısının ardında Cezayirlilerin olduğu iddiasıyla Ağustos 1994'te bu ülkenin vatandaşlarından vize talep etmeye başlaması, Cezayir'in de buna cevaben Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatması hissedilen gerginliğin başlıca sebepleri arasında sayılıyor.