Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Burita Batı Şeria'da

Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır Burita, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Burita'nın Batı Şeria'da bulunmasının, Fas'ın Kudüs ve Filistin ile ilgilendiğinin açık ve güçlü bir işareti olduğunu söyledi.

Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Burita da Filistin ziyaretini, Fas Kralı 6. Muhammed'in talimatları doğrultusunda ülkesinin Filistin yönetimi ile halkına destek olma ve dayanışma tutumunu vurgulamak için gerçekleştirdiğini dile getirdi.