Fas Dışişleri Bakanı, Tobruk ve Trablus'taki Temsilciler Meclisi üyelerinin Tanca'daki toplantısında konuştu Açıklaması
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Fas Dışişleri Bakanı, Tobruk ve Trablus'taki Temsilciler Meclisi üyelerinin Tanca'daki toplantısında konuştu Açıklaması

25.11.2020 02:31 | Son Güncelleme: 25.11.2020 02:34
Fas Dışişleri Bakanı, Tobruk ve Trablus'taki Temsilciler Meclisi üyelerinin Tanca'daki toplantısında konuştu Açıklaması

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, bölünmüş haldeki Libya parlamentosunun üyelerinin ülkesinde toplanmasının amacının, parlamentoyu oluşturan unsurlar arasındaki buzları eritmek olduğunu belirtti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, bölünmüş haldeki Libya parlamentosunun üyelerinin ülkesinde toplanmasının amacının, parlamentoyu oluşturan unsurlar arasındaki buzları eritmek olduğunu belirtti.

Burita, ülkesinin ev sahipliği yaptığı ve Libya'nın başkenti Trablus ve doğudaki Tobruk olmak üzere ikiye bölünmüş durumdaki Temsilciler Meclisinin üyelerinin bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Fas Dışişleri Bakanı Burita, Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen görüşmeler hakkında, "Toplantının amacı, bir ayrılık döneminin ardından Libya parlamentosunun unsurları arasındaki buzları eritmek ve Libya'da gerçekleştirilecek bir toplantı için tarih belirlemektir." dedi.

Burita, toplantının amacının aynı zamanda siyasi diyalog toplantılarında alınan kararlar konusunda görüş birliği sağlanması ve ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleriyle ilgili Buznika'da (Fas) varılan uzlaşmanın teyit edilmesi olduğunu dile getirdi.

Toplantıya ilk gün Temsilciler Meclisinin 110 üyesinin katıldığını söyleyen Burita, kısa sürede yeni üyelerin katılmasıyla 120'ye ulaşacağını sözlerine ekledi.

Libyalı tarafların ülke içinde de toplanması bekleniyor

Öte yandan Trablus merkezli Temsilciler Meclisinden önceki gün yapılan açıklamada, Fas'taki toplantının ardından Libya içinde de resmi bir oturum yapılmasının hedeflendiği belirtilmişti.

Libya'da, başkent Trablus'taki Temsilciler Meclisinin üyeleri, BM nezdinde meşru Libya hükümetini desteklerken, ülkenin en doğusundaki Tobruk kentinde yer alan ve Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi ise gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veriyor.

Akile Salih, darbe yanlısı Hafter'i sözde mareşal ilan etmiş ve başkent Trablus'u ele geçirmek için yürüttüğü silahlı saldırıları desteklemişti.

Tobruk ve Trablus'taki her iki Meclisin toplam üye sayısı 170'i aşıyor, ancak bu sayı ölüm ve gayriresmi istifalar nedeniyle kesin olarak bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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