Fas Dışişleri Bakanı, İsrail ile karşılıklı üst düzey ziyaretlerin olabileceğini söyledi

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İsrail ile iş birliği için bütün araçların hazır, gerekli siyasi iradenin de mevcut olduğunu belirterek, "Umuyoruz yakında karşılıklı üst düzey ziyaretlerde bulunuruz.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İsrail ile iş birliği için bütün araçların hazır, gerekli siyasi iradenin de mevcut olduğunu belirterek, "Umuyoruz yakında karşılıklı üst düzey ziyaretlerde bulunuruz." dedi.

Washington'daki en güçlü lobilerden olan Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) Youtube kanalına konuk olan Burita, İsrail ile ilişkiler ve bölgesel konular üzerine açıklamalarda bulundu.

Fas, ABD ve İsrail arasında imzalanan üçlü anlaşmanın bağlayıcılığına değinen Burita, "Taahhütlerimizde samimiyiz, bu kararı inandığımız için aldık (İsrail ile normalleşme) ve mümkün olduğunca ikili ilişkileri geliştirmeye çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

Burita, bölgesel sorunlara dair konuşmasında ise İran'ın nükleer tehditlerine müttefik ülkeler olarak karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

İran'ın Batı ve Kuzey Afrika'daki istikrarı bozmaya çalıştığını kaydeden Fas Dışişleri Bakanı, "İran, Polisario milislerini eğiterek ve silahlandırarak Fas'ın toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Batı Afrika'da ise Hizbullah üzerinden yayılmaya çalışıyor." diye konuştu.

Fas ile İsrail ilişkilerinde normalleşme

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün eski ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İsrail de 11 Ocak'ta iki ülke arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından eski Mısır Büyükelçisi David Govrin'i Fas'a geçici diplomatik misyon şefi olarak atamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık