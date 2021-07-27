Fas Dışişleri Bakanı Burita, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e "Kral 6. Muhammed'in mesajını" iletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fas Dışişleri Bakanı Burita, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e "Kral 6. Muhammed'in mesajını" iletti

Fas Dışişleri Bakanı Burita, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e 'Kral 6. Muhammed'in mesajını' iletti
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Burita'nın Cumhurbaşkanı Said'e "Fas Kralı 6. Muhammed'in sözlü mesajını ilettiği" belirtildi.

Söz konusu mesajla ilgili herhangi bir detaya yer verilmezken, görüşmede iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik bağının teyit edildiği vurgulandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said bugün Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'yı da kabul etmişti.

Tunus'ta ne oldu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar yapılmış, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere, parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Fas Dışişleri Bakanı Burita, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e 'Kral 6. Muhammed'in mesajını' iletti
Fas Dışişleri Bakanı Burita, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e 'Kral 6. Muhammed'in mesajını' iletti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (1)
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (1)
Tunus Parlamento Ofisi: Darbeyi kesin bir şekilde reddederek, şiddetle kınıyoruz
Tunus Parlamento Ofisi: Darbeyi kesin bir şekilde reddederek, şiddetle kınıyoruz
Son dakika haber: Tunus'ta askerler, Meclis Başkanı Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini parlamentoya almadı
Son dakika haber: Tunus'ta askerler, Meclis Başkanı Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini parlamentoya almadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Emrah Derya Uluğ İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Diego Balotelli Aytaç Kara Serdar Aziz Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fas Dışişleri Bakanı Burita, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e "Kral 6. Muhammed'in mesajını" iletti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 22:23:34. #1.16#

title