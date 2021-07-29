Fas, DEAŞ'ın eski bir elebaşının Yunanistan'da yakalandığını duyurdu
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Fas, DEAŞ'ın eski bir elebaşının Yunanistan'da yakalandığını duyurdu

Fas, DEAŞ'ın eski bir elebaşının Yunanistan'da yakalandığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Fas, terör örgütü DEAŞ'a mensup Fas uyruklu eski bir elebaşının Yunanistan'da yakalandığını açıkladı.

Fas, terör örgütü DEAŞ'a mensup Fas uyruklu eski bir elebaşının Yunanistan'da yakalandığını açıkladı.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın güvenlik kaynaklarından aktardığı habere göre, Fas ve Yunanistan'dan yetkililerin düzenlediği operasyonla DEAŞ'in eski elebaşının yakalandığı duyuruldu.

Yakalanan kişinin kimliğine ve operasyona dair ayrıntılı bilgiye yer verilmezken, şahsın iki ülkenin güvenlik birimlerinin ortaklaşa operasyonuyla yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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