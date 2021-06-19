Fas, Çin üretimi Sinopharm aşısından bir milyon doz daha teslim aldı
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Fas, Çin üretimi Sinopharm aşısından bir milyon doz daha teslim aldı

Fas, Çin üretimi Sinopharm aşısından bir milyon doz daha teslim aldı
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının sekizinci sevkiyatı kapsamında bir milyon doz aşı Fas'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının sekizinci sevkiyatı kapsamında bir milyon doz aşı Fas'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çin'in başkenti Pekin'den kalkan bir milyon doz Sinopharm aşısının bulunduğu uçak, Kazablanka'daki 5. Muhammed Uluslararası Havalimanına indi.

Fas daha önce Sinopharm'dan yaklaşık 10 milyon doz, İngiliz ilaç firması AstraZeneca'dan da 2 milyon dozdan fazla aşı teslim almıştı. Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimi kapsamında da 950 bin aşı Fas'a teslim edilmişti. Bu son sevkiyatla birlikte şu ana kadar Fas'ın teslim aldığı aşı miktarı 13 milyonu aşmış oldu.

Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede toplamda 65 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı planladıklarını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre bugüne kadar 9 milyon 374 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Fas'ta son açıklanan verilere göre, 525 bin 924 kişinin testi pozitif çıktı. 9 bin 233 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı ise 512 bin 937'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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