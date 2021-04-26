Fas Çin'in ürettiği Sinopharm aşısından 500 bin doz daha teslim aldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının beşinci sevkiyatı kapsamında 500 bin doz aşı daha Fas'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının beşinci sevkiyatı kapsamında 500 bin doz aşı daha Fas'a ulaştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çin'in başkenti Pekin'den kalkan, 500 bin doz Sinopharm aşısının bulunduğu Fas Kraliyet Hava Yollarına ait uçak Kazablanka'daki Uluslararası 5. Muhammed Havalimanı'na indi.

Fas'ta 55-60 yaş aralığına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Öte yandan Fas Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı yazılı açıklamayla ülkede 55-60 yaş aralığındaki vatandaşlar için aşılama sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, 28 Ocak'ta ilk aşıyı olarak, ülkede ulusal aşılama sürecini başlatmıştı.

Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede toplamda 65 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti.

Fas bugüne kadar Sinopharm'dan 2 milyon 500 bin doz, İngiliz ilaç firması AstraZeneca'dan da 6 milyon doz aşı teslim aldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede bugüne kadar 5 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık