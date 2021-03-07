Fas, Çin'in ürettiği Sinopharm aşısından 500 bin doz daha teslim aldı
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Fas, Çin'in ürettiği Sinopharm aşısından 500 bin doz daha teslim aldı

07.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:39
Fas, Çin'in ürettiği Sinopharm aşısından 500 bin doz daha teslim aldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının dördüncü sevkiyatı kapsamında 500 bin doz aşı daha Fas'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının dördüncü sevkiyatı kapsamında 500 bin doz aşı daha Fas'a ulaştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çin'in başkenti Pekin'den kalkan 500 bin doz Sinopharm aşısının bulunduğu Fas Kraliyet Hava Yollarına ait uçak Kazablanka'daki Uluslararası 5. Muhammed Havalimanı'na indi.

Fas Kralı ikinci doz aşıyı oldu

Öte yandan Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in 28 Şubat'ta ikinci doz Kovid-19 aşısını olduğuna dair görüntüler yerel medyaya servis edildi.

Fas Kralı, 28 Ocak'ta ilk aşıyı olarak ülkede ulusal aşılama sürecini başlatmıştı.

Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede toplamda 65 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti.

Fas bugüne kadar Sinopharm'dan 2 milyon doz, İngiliz ilaç firması AstraZeneca'dan da 6 milyon doz aşı teslim aldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede bugüne kadar 4 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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