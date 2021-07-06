Fas Çin'de üretilen Kovid-19 aşısından 1 milyon doz daha teslim aldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının dokuzuncu sevkiyatı kapsamında 1 milyon doz aşı Fas'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının dokuzuncu sevkiyatı kapsamında 1 milyon doz aşı Fas'a ulaştı.

Fas Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çin'in başkenti Pekin'den kalkan 1 milyon doz Sinopharm aşısının bulunduğu uçak, Kazablanka'daki 5. Muhammed Uluslararası Havalimanı'na indi.

Fas daha önce Sinopharm'dan yaklaşık 11 milyon doz, İngiliz ilaç firması AstraZeneca'dan da 2 milyon dozdan fazla aşı teslim almıştı. Yapılan son sevkiyatla Fas'ın şu ana kadar teslim aldığı aşı miktarı 14 milyon dozu aştı.

Fas yönetiminden dün yapılan açıklamada Çin ile ortak Kovid-19 aşısı üretimine yönelik 3 anlaşmaya imza atıldığı duyurulmuştu.

Anlaşma kapsamında Fas'ta aylık 5 milyon doz Sinopharm aşısının üretilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, yaklaşık 37 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 10 milyon 110 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın