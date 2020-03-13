Fas, Cezayir ve Ürdün'de koronavirüs önlemleri
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Cezayir, Fransa, Ürdün, Fas, Güncel

Fas, Cezayir ve Ürdün'de koronavirüs önlemleri

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Fransa ile hava ve deniz taşımacılığını çift yönlü olarak durdurdu.

13.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:20
Fas, Cezayir ve Ürdün'de koronavirüs önlemleri

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Fransa ile hava ve deniz taşımacılığını çift yönlü olarak durdurdu.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Rabat yönetimi Fransa makamlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu Kovid-19 ile mücadele kapsamında sivil hava ve deniz taşımacılığını ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı olarak askıya aldı.

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 6'ya yükseldiği Fas'ta tüm dini toplantılar da iptal edilmişti.

Ürdün, Mısır ile uçuşları askıya aldı

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile yaptığı yazılı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında, pazartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Mısır'a gidiş-dönüş seferlerinin askıya alındığını belirtti.

Adayile, kararın virüsün bulaşmasına karşı önlem ve önleyici tedbirler bağlamında iki ülkenin hükümetleri arasında istişareler sonucu alındığını kaydetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'ta ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı'nın Tunus ziyareti iptal edildi

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Tunus'a gelecek hafta yapmayı planladığı ziyaretin koronavirüs nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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