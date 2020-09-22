Fas, Cezayir, Lübnan ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 34, Cezayir'de 10, Lübnan'da 8 ve Bahreyn'de 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 34, Cezayir'de 10, Lübnan'da 8 ve Bahreyn'de 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 227 kişide virüs tespit edildiği ve 1725 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 1889'a, toplam vaka sayısının ise 105 bin 346'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 85 bin 883 olduğu ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 191 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 1689'a, vaka sayısının 50 bin 214'e çıktığı, 35 bin 307 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 8 kişi daha vefat etti ve 851 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 315'e, vaka sayısı 30 bin 852'e yükselirken, 12 bin 878 kişi sağlığına kavuştu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 227'ye çıktığı belirtildi.

Ülke genelinde 713 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 65 bin 752'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 58 bin 626'ya ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed