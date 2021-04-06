Fas, Cezayir'i Batı Sahra sorununun çözümü için diyalog masasına oturmaya çağırdı

Fas yönetimi, Batı Sahra sorunun çözümü için konunun taraflarından Cezayir'e diyalog masasına oturma çağrısı yaptı.

Fas yönetimi, Batı Sahra sorunun çözümü için konunun taraflarından Cezayir'e diyalog masasına oturma çağrısı yaptı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Batı Sahra'daki Ed-Dahla kentinde konsolosluk açılışı için bulunan Senegalli mevkidaşı Aissata Tall Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burita, Cezayir'in Batı Sahra sorununun ortaya çıkması ve devam ettirilmesindeki tarihsel rolü nedeniyle konunun taraflarından biri olduğunu belirtti.

"Cezayir, kendi bakış açısını savunmak için diyalog masasına oturarak Batı Sahra sorununda üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmelidir." diyen Burita, aksi halde Batı Sahra sorununun çözülmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Burita, "Sorumluluklar netlik kazanmalı, yapıcı rol oynayanlar, ciddi çalışanlar, net tavır sergileyenler ile manevra yapanlar birbirinden ayrılmalı." diye konuştu.

Cezayir'den konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 4 Nisan'da yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkesinin, Batı Sahra sorununda tarafların BM öncülüğünde varacağı her türlü siyasi çözümü destekleyeceğini söylemişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu