Fas Büyükelçisi'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret

Fas Büyükelçisi'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret

Fas'ın Ankara büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ve İstanbul Başkonsolosu Mhamed Ifriquine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyarette bulundu.

17.10.2019 23:36
Fas Büyükelçisi'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret

Fas'ın Ankara büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ve İstanbul Başkonsolosu Mhamed Ifriquine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyarette bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarette Fas heyeti günün anısına Mustafa Cengiz'e hediye takdim etti.

Kaynak: AA
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