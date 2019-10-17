Fas Büyükelçisi'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret

17.10.2019 23:36

Fas'ın Ankara büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ve İstanbul Başkonsolosu Mhamed Ifriquine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyarette bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarette Fas heyeti günün anısına Mustafa Cengiz'e hediye takdim etti.

Kaynak: AA