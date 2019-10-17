Fas Büyükelçisi'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret
Fas'ın Ankara büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ve İstanbul Başkonsolosu Mhamed Ifriquine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyarette bulundu.
Fas'ın Ankara büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ve İstanbul Başkonsolosu Mhamed Ifriquine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyarette bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarette Fas heyeti günün anısına Mustafa Cengiz'e hediye takdim etti.