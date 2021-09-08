Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: "Seçimlere katılım oranının önemli olacağı yönünde işaretler var"
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Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: "Seçimlere katılım oranının önemli olacağı yönünde işaretler var"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, bugün yerel saatle 8.00'de başlayan genel ve yerel seçimler için oyunu kullandı.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, bugün yerel saatle 8.00'de başlayan genel ve yerel seçimler için oyunu kullandı.

Osmani, oy kullanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, "Seçimlere katılım oranının önemli olacağı yönünde işaretler var." ifadelerini kullandı.

Genel ve yerel seçimlerin ilk defa aynı gün içerisinde yapıldığına dikkat geçen Osmani, bu yönüyle 8 Eylül seçimlerinin genel bir yenilenmeyi beraberinde getireceğini kaydetti.

Seçimlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde yapıldığını ifade eden Osmani, Fas'ın bir dizi gelişmiş ülkelerde olduğu gibi zor şartlara rağmen seçimleri zamanında organize etmede başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

-Fas'ta seçimlere katılım oranı ilk 4 dört saat itibariyle yüzde 12'ye ulaştı

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sabah yerel saatle 8.00'de başlayan oy kullanma işlemlerine katılım oranının 12.00 itibariyle yüzde 12'ye ulaştığı kaydedildi.

Resmi verilere göre Fas'ta 2016'da yapılan genel seçimlere katılım oranı yüzde 43 olmuştu.

36 milyon nüfuslu Fas'ta resmi verilere göre yaklaşık 18 milyon seçmen bulunuyor. Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak 395 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde bu sene 3 milyondan fazla kişi ilk kez sandık başına gidecek.

Ülkede seçim yarışında öne çıkması beklenen partiler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) ile İstiklal Partisi yer alıyor.

Mevcut koalisyon hükümeti PJD (125 milletvekili), RNI (37 milletvekili), Halk Hareketi (27 milletvekili), Sosyalist Birlik (20 milletvekili) ve Anayasal Birlik (23 milletvekili) partilerinden oluşuyor. Muhalefet kanadında ise PAM (102 milletvekili), İstiklal Partisi (46 milletvekili), İlerleme ve Sosyalizm (12 milletvekili), Sol Federasyon (2 milletvekili) yer alıyor.

12 bölgenin olduğu Fas'ta, gayriresmi seçim sonuçlarının bu gece yerel saatle 24.00'te açıklanması bekleniyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: 'Seçimlere katılım oranının önemli olacağı yönünde işaretler var'
Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: 'Seçimlere katılım oranının önemli olacağı yönünde işaretler var'
Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: 'Seçimlere katılım oranının önemli olacağı yönünde işaretler var'
Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: 'Seçimlere katılım oranının önemli olacağı yönünde işaretler var'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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