Fas Başbakanı Osmani yeniden Hamas lideri seçilen Heniyye'yi tebrik etti

Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Heniyye'ye tebrik mesajı gönderdi.

Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Heniyye'ye tebrik mesajı gönderdi.

Fas Başbakanı Osmani'nin Heniyye'ye tebrik mesajına, başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisinin sitesinde yer verildi.

Osmani, mesajında Heniyye'ye hitaben, "Kendi adıma, Adalet ve Kalkınma Partisi ve üyeleri adına şahsınıza en samimi tebriklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Hamas'ı da kutladığını belirten Osmani, şunları kaydetti:

"Tüm Filistinli gruplara selamlarımızı sunuyor ve Filistin halkına tam desteğimizi yineliyoruz. Başkenti Kudüs-ü Şerif olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması başta olmak üzere Filistin halkının tüm haklarını elde edebilmesi için Filistin'in birliğinin önemini bir kez daha teyit ediyoruz."

İsmail Heniyye, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına 1 Temmuz'da oy birliğiyle yeniden seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz