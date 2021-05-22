Fas Başbakanı Osmani, Filistin halkını ve direniş gruplarını tebrik etti
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Fas Başbakanı Osmani, Filistin halkını ve direniş gruplarını tebrik etti

Fas Başbakanı Osmani, Filistin halkını ve direniş gruplarını tebrik etti
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, Filistin halkını ve Filistinli direniş gruplarını İsrail saldırıları karşısındaki zaferinden dolayı kutladı.

Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, Filistin halkını ve Filistinli direniş gruplarını İsrail saldırıları karşısındaki zaferinden dolayı kutladı.

Osmani, İsrail'in 11 gün boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından Hamas ile arasında dün varılan ateşkese ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Fas Başkanı, Filistin halkını ve direniş gruplarını tebrik ederek, saldırıların durmasından ve zaferden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Mescid-i Aksa'nın, yerleşimcilerin girmesini engelleyen zaferden sonra hayatını kaybedenler için kılınan cenaze namazı ile Cuma namazına tanıklık ettiğini kaydeden Osmani, paylaşımını "Filistin zafer kazanıyor" etiketiyle yayımladı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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