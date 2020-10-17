Fas Başbakanı'ndan "2021 seçimlerinde partisinin önünün alınmaya çalışıldığı" suçlaması
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Fas Başbakanı'ndan "2021 seçimlerinde partisinin önünün alınmaya çalışıldığı" suçlaması

17.10.2020 19:13 | Son Güncelleme: 17.10.2020 19:16
Fas Başbakanı'ndan

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, seçim kanununda değişiklik teklifiyle 2021 seçimlerinde genel başkanlığını yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önünün alınmak istendiğini belirtti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, seçim kanununda değişiklik teklifiyle 2021 seçimlerinde genel başkanlığını yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önünün alınmak istendiğini belirtti.

Osmani, partisinin başkent Rabat'ta düzenlediği toplantıda, ülkede tartışması devam eden seçim kanununda değişiklik teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsmini vermek istemediği bazı siyasi tarafların seçim kanununda değişiklik teklifiyle 2021 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önünü almaya çalıştığını söyleyen Osmani, tüm bu çabalara rağmen demokrasinin ve şeffaf seçimlerin savunuculuğunu yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Partinin değil ülkenin siyasi ve demokratik düzeydeki kazanımlarıyla ilgilendiklerini kaydeden Osmani, "Bazı siyasi taraflar ve lobiler, seçim kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili tartışmaların sürdüğü bir ortamda ülkenin imajını zedeleyen bir mantıkla hareket ediyor." dedi.

Osmani, "2021 seçimlerinde herhangi bir partinin Meclis'te daha az sandalye alması amacını taşıyan kanun teklifleriyle ülkenin imajı zedelenmemelidir." diye konuştu.

Fas İçişleri Bakanlığı, haziran ayından bu yana, seçim yasası tasarılarıyla ilgili partilerle istişarelerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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