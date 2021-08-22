Fas Başbakanı El-Osmani, ülkede Kovid-19 sebepli kayıpların "ağır" devam ettiğini söyledi
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Fas Başbakanı El-Osmani, ülkede Kovid-19 sebepli kayıpların "ağır" devam ettiğini söyledi

Fas Başbakanı El-Osmani, ülkede Kovid-19 sebepli kayıpların 'ağır' devam ettiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkede son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebepli vaka ve kayıpların artması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkede son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebepli vaka ve kayıpların artması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Resmi Facebook sayfası üzerinden paylaştığı videoda konuşan Osmani, "Büyük üzüntüyle kayıp sayıları hala ağır devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son dönemde artış gösteren "Bu insani ve toplumsal kayıp ailelere acı veriyor" diyen Osmani, bütün vatandaşlarını, maske takma, sosyal mesafeyi koruma ve temizliğe dikkat etmek gibi ek tedbirlere uymaya davet etti.

Osmani, ülkenin aşı temini konusunda önemli adımlar attığını vurguladığı konuşmasında, vatandaşlarından aşı merkezlerine gitmelerini istedi.

Fas'ta son 24 saatte 115 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Diğer yandan Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 661 yeni vaka tespit edildi, 7 bin 641 kişi de iyileşti.

Ülkede şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 792'ye, enfekte olanlar 810 bin 949'a, iyileşenlerin sayısı ise 724 bin 545'e ulaştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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