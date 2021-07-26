Fas Başbakanı el-Osmani: "Bize karşı yapılan onca şeye rağmen seçimlerde birincilik için yarışıyoruz"
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Fas Başbakanı el-Osmani: "Bize karşı yapılan onca şeye rağmen seçimlerde birincilik için yarışıyoruz"

Fas Başbakanı el-Osmani: 'Bize karşı yapılan onca şeye rağmen seçimlerde birincilik için yarışıyoruz'
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Fas'ta koalisyonun büyük ortağı olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) Genel Sekreteri olan Başbakan Saadeddin el-Osmani, partisinin 8 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimlerde liderlik için yarıştığını kaydetti.

Fas'ta koalisyonun büyük ortağı olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) Genel Sekreteri olan Başbakan Saadeddin el-Osmani, partisinin 8 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimlerde liderlik için yarıştığını kaydetti.

Fas'ın "MEDI1" televizyon kanalına konuk olan Osmani, yaklaşan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Osmani, katıldığı programda, "Bize karşı yapılan onca şeye rağmen seçimlerde birincilik için yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkede değiştirilen seçim yasası hakkında da konuşan Osmani, düzenlemenin ulusal demokrasiyi çarpıttığını ve mantıksız olduğunu savundu.

Osmani, muhalefet partilerine ilişkin değerlendirmesinde, "Eğer partimizin artık popüler olmadığını düşünüyorlarsa, seçim yasasını olduğu gibi bırakalım ve görelim." ifadelerini kullandı.

Partisinin seçimlerde başarısız olması için bir mücadelenin yürütüldüğüne dikkat çeken Osmani, bu çabanın partinin hala güçlü olduğuna bir kanıt olduğunu belirtti.

PJD'nin Fas'a hizmet etmek için geldiğini belirten Osmani, "Engellere aldırmadan yolumuza devam edeceğiz ve ilerleyeceğiz" dedi.

Fas'ta genel seçimlerin 8 Eylül'de yapılması planlanıyor.

Ülkede 5 ve 12 Mart'ta sırasıyla parlamentonun iki kanadı olan Danışmanlar Meclisi ile Temsilciler Meclisinde seçim yasasıyla ilgili birtakım yenilikleri içeren yasa tasarısı onaylanmıştı.

PJD'nin devam etmesini istediği eski sistem, geçerli oy sayısının meclisteki koltuk sayısına bölünmesini öngörüyordu.

Muhalefet partilerinin desteklediği ve yürürlüğe giren yeni sistem ise seçim listelerinde kayıtlı toplam seçmen sayısının seçim bölgesinden çıkacak vekil sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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