Fas AstraZeneca'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşılarından 4 milyon dozunu daha teslim aldı
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Fas AstraZeneca'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşılarından 4 milyon dozunu daha teslim aldı

11.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:10
Fas AstraZeneca'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşılarından 4 milyon dozunu daha teslim aldı

İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın Hindistan'da ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisi Fas'a ulaştı.

İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın Hindistan'da ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisi Fas'a ulaştı.

Fas yerel kaynakları, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den kalkan Fas Kraliyet Hava Yollarına ait "Dreamliner" tipi uçağın, taşıdığı 4 milyon doz AstraZeneca aşısı ile Kazablanka'daki 5. Muhammed Uluslararası Havalimanı'na indiğini aktardı.

Fas daha önce AstraZeneca'dan 2 milyon doz, Çin'in ilaç firması Sinopharm'dan da 500 bin doz aşıyı teslim almıştı.

Fas Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, toplam 65 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti.

Ülkede ulusal aşılama kampanyası 28 Ocak'ta başlamıştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 700 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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