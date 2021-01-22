Fas AstraZeneca'dan sipariş ettiği 2 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı
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Fas AstraZeneca'dan sipariş ettiği 2 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

22.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:04
Fas AstraZeneca'dan sipariş ettiği 2 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın Hindistan'da ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk partisi Fas'a ulaştı.

İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın Hindistan'da ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk partisi Fas'a ulaştı.

Fas yerel kaynakları, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den kalkan Fas Kraliyet Hava Yollarına ait "Dreamliner" tipi uçağın, taşıdığı 2 milyon doz AstraZeneca aşısı ile Kazablanka'daki 5. Muhammed Uluslararası Havalimanı'na indiğini aktardı.

Fas Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, toplam 65 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti.

Kral 6. Muhammed ise 8 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, aşının vatandaşlara "ücretsiz" uygulanması için hükümete talimat verdiğini duyurmuştu.

Fas Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 8 bin 76 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 463 bin 706'a ulaşırken, 439 bin 301 kişinin hastalığı atlattığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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