Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra, 11 Kasım'da AKM'de konser verecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra, 11 Kasım'da AKM'de konser verecek

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra, 11 Kasım'da AKM'de konser verecek

Dünya müziğinin ünlü isimlerinden Hindi Zahra, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında, 11 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne alacak.

Dünya müziğinin ünlü isimlerinden Hindi Zahra, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında, 11 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sahne alacak.

Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra, festival kapsamında 11 Kasım'da AKM'de vereceği konserde, "Homeland" ile "Homemade" albümlerinden şarkılar seslendirecek.

"Beautiful Tango" ile müzik listelerindeki yerini alan şarkıcı, Berberi halk ezgilerinden bugüne uzanan müzikal hazinesindeki şarkıları, masalsı yorumuyla dinleyicilerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 11-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin programı Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanıyor.

???????

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title