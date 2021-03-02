Fas Almanya'nın Rabat büyükelçiliğiyle ilişkilerin kesildiğini açıkladı

Fas, Almanya'nın Rabat büyükelçiliğiyle ilişkilerin "hayati meselelerle ilgili görüş ayrılığı" nedeniyle kesildiğini duyurdu.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın Rabat büyükelçiliğiyle ilişkilerin kesildiği belirtilirken, karara ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Açıklamada, "hayati meselelerle ilgili görüş ayrılığı" nedeniyle bu kararın alındığı duyuruldu.

Fas 5. Muhammed Üniversitesi Siyasal Bilimler Profesörü Halid Yaymut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüş ayrılığına neden olan konunun Batı Sahra olduğunu belirtti.

Batı Sahra'daki Polisario Cephesini destekleyen Cezayir'in, Almanya ile teknik ve askeri konularda anlaşmalarının bulunduğunu ifade eden Yaymut, ikinci nedenin ABD'nin Batı Sahra'da Fas hakimiyetini tanıyan karara Almanya'nın destek vermemesi olduğunu aktardı.

Almanya, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Fas'ın Batı Sahra meselesi

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in tanıdığı bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki gerginliğin devam ettiği biliniyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor. Cezayir'in de Batı Sahra'nın egemenliğini tanıyan sınır komşusu bir ülke olması nedeniyle Fas yönetimiyle ilişkileri gergin seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup