Fas: Almanya ile diplomatik ilişkiler yeniden başlayabilir

Fas, yeni Alman hükümeti tarafından yakın zamanda ifade edilen olumlu açıklamalar ve yapıcı tutumların ardından Almanya ile ikili iş birliğini ve normal diplomatik temsili sürdürmeyi memnuniyetle karşılayacağını açıkladı.

Batı Sahra meselesindeki tutumu ve Libya müzakerelerinden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle mayıs ayında Berlin'deki Büyükelçisi'ni geri çağıran Fas, Almanya ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yeşil ışık yaktı.

Fas Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında "yeni bir ruhu yansıtan, net ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin, karşılıklı atılacak adımlar ve eylemlerle birleşmesinin umulduğu" belirtildi.

Rabat'taki Alman Büyükelçiliği de 8 Aralık'ta sosyal medya hesabı Facebook'ta "iyi diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmenin Almanya ve Fas'ın ortak çıkarına olduğu" açıklamasına yer vermişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise "Fas, Avrupa Birliğinin (AB) ve Almanya'nın Kuzey Afrika'daki en önemli ortağıdır." ifadesi kullanılmıştı.

Ne olmuştu?

Fas yönetimi, mart ayında neden belirtmeksizin Alman Büyükelçiliği ile ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

Rabat, daha sonra Batı Sahra konusundaki "olumsuz" tutumu ve Fas'ı Libya konusundaki toplantıya davet etmemesi sebebiyle, 6 Mayıs'ta ülkenin Berlin Büyükelçisi Zuhur el-Alevi'yi istişare amaçlı geri çağırmıştı.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri

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