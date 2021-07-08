Fas: Afrika'da karşılaşılan zorluklarla mücadele için kıtadaki parlamentolar güçlendirilmeli
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Fas: Afrika'da karşılaşılan zorluklarla mücadele için kıtadaki parlamentolar güçlendirilmeli

Fas: Afrika'da karşılaşılan zorluklarla mücadele için kıtadaki parlamentolar güçlendirilmeli
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habib el-Meliki, Afrika ülkelerinde yaşanan zorluklarla mücadele için parlamentoların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habib el-Meliki, Afrika ülkelerinde yaşanan zorluklarla mücadele için parlamentoların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Afrika devletlerinin parlamento başkanları bir gün sürecek istişare toplantısı için Fas'ın başkenti Rabat'ta bir araya geldi.

Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Meliki, toplantıda yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerindeki parlamentoların, iklim değişikliği, zayıf ekonomik kalkınma ve silahlı çatışmaların büyümesi gibi kıtanın karşı karşıya kaldığı birçok zorlukla yüzleşebilmek için rollerini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Afrika kıtasında hayata geçirilmesi planlanan serbest ticaret bölgesi ve ulaşım projelerine de değinen Meliki, yarının yükümlülüklerinin yerine getirilmesi adına karşılaşılan zorluklarla mücadele için parlamentoların etkinliğini artırması gerektiğini vurguladı.

Kıtanın kurumsal birliğinin önündeki en büyük engelin bazı kesimlerin Afrika Birliği ve bağlı kuruluşların hedef ve ilkeleriyle çelişen davranışları olduğunu ifade eden Meliki, aynı kesimin "dar siyasi meselelerde ısrar etmekte" olduğunu kaydetti.

Meliki ayrıca Afrika Parlamentosunun kurum ve komitelerinin dayandığı hukuksal zeminin yeniden gözden geçirilmesi ve yeni bir ufuk inşa edilerek geleceğe yönelinmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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