Fas, Afrika Birliğinin Batı Sahra sorunuyla ilgili "doğrudan müzakere talebini" önemsemediğini açıkladı
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Fas, Afrika Birliğinin Batı Sahra sorunuyla ilgili "doğrudan müzakere talebini" önemsemediğini açıkladı

20.03.2021 04:07 | Son Güncelleme: 20.03.2021 04:11
Fas, Afrika Birliğinin Batı Sahra sorunuyla ilgili

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin "Fas ile Polisario Cephesi arasında doğrudan müzakere yapılması" yönündeki talebini önemsemediğini belirtti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin "Fas ile Polisario Cephesi arasında doğrudan müzakere yapılması" yönündeki talebini önemsemediğini belirtti.

Burita, Gineli mevkidaşı İbrahim Halil Kaba ile başkent Rabat'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin 9 Mart'ta toplandığını ancak "Fas ile Polisario Cephesi arasında doğrudan müzakere yapılması" yönündeki açıklamanın 19 Mart'ta gerçekleştirildiğini söyleyen Burita, Fas'ın bu açıklamayı önemsemediğini dile getirdi.

Burita, ülkesinin, "Batı Sahra sorununun Birleşmiş Milletlerin (BM) sorumluluğu altında olduğunu" öngören 693 sayılı Afrika Birliği kararı doğrultusunda hareket ettiğini bildirdi.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi tarafından 19 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Fas ile Polisario Cephesi arasında doğrudan ve gerçekçi müzakereler yapılması istenmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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