Fas Adalet ve Kalkınma Partisi, seçim kampanyası sürecinde ülkede bazı usulsüzlüklerin yapıldığını savundu
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Fas Adalet ve Kalkınma Partisi, seçim kampanyası sürecinde ülkede bazı usulsüzlüklerin yapıldığını savundu

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi, seçim kampanyası sürecinde ülkede bazı usulsüzlüklerin yapıldığını savundu
Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

Fas'ta iki dönemdir hükümeti kuran Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), yarınki genel ve yerel seçimler öncesinde seçimlerin bütünlüğünü etkileyecek bazı ihlaller olduğunu belirtti.

Fas'ta iki dönemdir hükümeti kuran Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), yarınki genel ve yerel seçimler öncesinde seçimlerin bütünlüğünü etkileyecek bazı ihlaller olduğunu belirtti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, seçim kampanyalarını düzenleyen yasal zorunluluk ve demokratik rekabet koşullarını açıkça ihlal ederek, seçim kampanyasında yoğun para kullanımı, seçmenleri vaat ve menfaatlerle yönlendirmeye kadar birtakım "usulsüzlük ve suistimallerin sürdürüldüğü" belirtildi.

Bazı bölgelerde, bilgi işleme sürecine rağmen seçim listelerinde mükerrer isimlerin olduğu belirtilen açıklamada, birtakım valilerin, siyasi parti temsilcilerini, seçime katılım oranını artırma bahanesiyle seçmenleri sandık merkezlerine taşıma konusunda teşvik ettiğine işaret edildi.

Açıklamada tüm bu ihlallerin seçim bütünlüğünü tehlikeye soktuğu ve bu sebeple de kınandığı ifade edildi.

Seçim öncesinde eski Başbakan Benkiran'dan açıklama

Seçimlerden üç gün önce eski Fas Başbakanı ve iktidarın büyük ortağı PJD'nin eski genel sekreteri Abdulilah Benkiran, seçimler konusunda "gizli bir şeyler hazırlandığını" öne sürmüştü.

Benkiran, Facebook sayfasından yaptığı canlı yayında, 8 Eylül seçimleri konusunda gizli bir şeyler hazırlandığını hissettiğini belirterek, "Hazırlanan şeyin seçim sonuçlarını değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyorum. Fakat bunun ülkenin çıkarına olmadığından eminim." ifadelerini kullanmıştı.

Fas'ta, 2011 yılında başlayan Arap Baharı olaylarının ardından Anayasa'ya "Kralın hükümeti kurma görevini en fazla oy alan partiye vermesinin gereği" maddesinin konulmasıyla ülkede demokratik seçimler yapılmaya başlandı.

Son iki dönemdir seçimlerde ipi göğüsleyen Fas Adalet ve Kalkınma Partisi, 2016 seçimlerinde oy oranını artırarak milletvekili sayısını 107'den 125'e çıkardı. 2016'da ikinci 5 yıllık hükümeti kurmayı başaran parti, 2021 seçimlerinin de favorisi olarak gösteriliyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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