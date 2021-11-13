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Fas açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Fas açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı

Fas makamları, Atlas Okyanusu açıklarında, Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Fas makamları, Atlas Okyanusu açıklarında, Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Fas haber ajansı MAP'ın Batı Sahra'nın El-Uyun kentindeki yerel makamlara dayandırdığı habere göre, Uyun Limanı'nın 28 kilometre kuzeybatısında düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 şişme botta Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Fas'ta 10 Kasım'da da Akdeniz ve Atlas Okyanusu açıklarında 117 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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