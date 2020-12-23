Fas, ABD ve İsrail ortak üçlü iş birliği anlaşması imzaladı

Fas Kralı 6. Muhammed, ilişkilerin normalleşmesi kapsamında Rabat'a gelen ABD ve İsrail ortak heyetini kabul etti.

Fas Kralı 6. Muhammed, ilişkilerin normalleşmesi kapsamında Rabat'a gelen ABD ve İsrail ortak heyetini kabul etti.

Fas Kralı 6. Muhammed'in heyeti kabulü sonrasında Fas, ABD ve İsrail heyet başkanları ortak basın toplantısı düzenledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, görüşmelerin olumlu geçtiğini, ilişkilerin geliştirilmesi için ortak üçlü iş birliği anlaşması imzalandığını, karşılıklı iletişim ofislerinin iki hafta içerisinde kurulmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Ülkesinin ABD ve İsrail ile "Bu anlaşmada yer alan unsurlara tam olarak uymak, bunları desteklemek ve savunmak" konusunda anlaştığını kaydeden Burita, "Anlaşmada, tarafların yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi ve ocak ayı sonundan önce diğer adımların da atılması şart koşuluyor." dedi.

Burita anlaşmanın İsrailli yetkililer ile Faslı mevkidaşları arasındaki temasların derhal başlatılmasını, "kardeşlik ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını da içerdiğine" vurgu yaptı.

ABD Dahla'da konsolosluk açacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner ise "stratejik kararlarından ötürü Fas kralına minnettar olduğunu" belirterek iki ülke arasındaki görüşmelere katılmış olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

ABD'yi ilk tanıyan ülkenin Fas Krallığı olduğunu hatırlatan Kushner, "ABD Fas'ın Batı Sahra'da egemenliğini tanıyor ve yakında Dahla'da bir konsolosluk açacak." dedi.

İsrail heyeti başkanı ülkenin Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ise Tel Aviv ve Rabat arasındaki uçuşu "tarihi bir an" olarak yorumladı ve "İki ülke arasındaki barış başta Faslı Yahudiler olmak üzere herkesi mutlu etti." diye konuştu.

Ortak basın açıklamasında, anlaşmaların iki ülke arasındaki sivil havacılık, resmi iletişim kanallarının açılması, teknoloji ve ekonomi alanlarında ortak iş birliğini kapsadığı açıklandı.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamayla İsrail ile resmi ikili temasların ve diplomatik ilişkilerin "mümkün olan en kısa süre içerisinde" yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık