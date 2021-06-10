Fas - ABD Serbest Ticaret Anlaşmasının 15. Yıldönümü Kutlandı
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Fas - ABD Serbest Ticaret Anlaşmasının 15. Yıldönümü Kutlandı

Fas - ABD Serbest Ticaret Anlaşmasının 15. Yıldönümü Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Fas ile ABD arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 15. yıldönümü vesilesiyle, Fas'taki ABD Maslahatgüzarı tarafından yapılan açıklamada, "STA'nın yürürlüğe girmesinden bu yana, iki ülke arasındaki mal ticaret hacminin beşe katlanarak 5 Milyar Dolar seviyesine ulaştığı, hizmet ticareti...

Fas ile ABD arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 15. yıldönümü vesilesiyle, Fas'taki ABD Maslahatgüzarı tarafından yapılan açıklamada, "STA'nın yürürlüğe girmesinden bu yana, iki ülke arasındaki mal ticaret hacminin beşe katlanarak 5 Milyar Dolar seviyesine ulaştığı, hizmet ticareti dahil edildiğinde, genel ticaret hacminin 6, 6 Milyar Dolar olarak değerlendirildiği, ABD'nin ticaret ortakları sıralamasında Fas'ın 63. sırada yer aldığı, 2019 yılı itibariyle ABD'nin Fas'a ihracatı 4, 3 Milyar Dolar iken, ülkenin Fas'tan ithalatının 2, 3 Milyar Dolar olarak gerçekleştiği, Anlaşmanın binlerce istihdam yaratılmasını kolaylaştırıp hem ABD hem de Fas'ın ekonomik kalkınmasına katkı sağladığı, Fas'ta mevcut 150 ABD'li firma sayesinde Fas'ın gelişmiş ve karmaşık pazarlarda küresel tedarik zincirine konumlanabildiği" hususlarına yer verildi.

Kaynak: https://www. moroccoworldnews. com/2021/06/342784/bilateral-trade-between-us-morocco-increased-fivefold-since-2005

Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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