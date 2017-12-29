Fas-Ab İlişkileri

Fas hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ile Kanuni Yakınlaşma Ulusal Programı'nın karşılıklı saygı ve ortak fayda çerçevesinde uygulanmasını talep etti.



Bakanlar Kurulu toplantısının ardından hükümetten yapılan yazılı açıklamada, AB ile Kanuni Yakınlaşma Ulusal Programı'nın karşılıklı saygı ve ortak fayda çerçevesinde uygulanması talep edilerek, programın gerçek bir ortaklık ve sürekli istişare ile devam etmesi gerektiği kaydedildi.



Programın Fas'ın Avrupa pazarlarına açılması konusunda hukuki kolaylık sağlanmasını amaçladığı aktarılan açıklamada, " Hükümet toplantısında, Fas ile AB arasında hukuki yakınlaşma programı konusundaki gelişmeler ele alındı. Fas'ın AB piyasasına açılmasında kolaylık sağlanması amacıyla yapılan ortak çalışmalar masaya yatırıldı. İki taraf arasında üreticinin korunması, deniz canlılarının bakımı, yol güvenliği gibi çeşitli konularda bazı çalışma planları benimsendi." ifadelerine yer verildi.



Fas, Şubat 2016'da Avrupa mahkemesinin Fas ile serbest tarım ürünleri ticareti anlaşmasını iptal etmesinin ardından AB ile iletişimini kesmişti. Fas hükümeti, AB'ye tarım ticaretinin sekteye uğramasının olumsuz yansımaları konusunda uyarıda bulunmuş, daha sonra ülkenin Avrupa pazarlarına açılması için çalışma başlatmıştı.