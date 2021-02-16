Fas 500 bin doz Çin yapımı Kovid-19 aşısını daha teslim aldı
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Fas 500 bin doz Çin yapımı Kovid-19 aşısını daha teslim aldı

16.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:34
Fas 500 bin doz Çin yapımı Kovid-19 aşısını daha teslim aldı

Çin'in ilaç firması Sinopharm'ın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisi Fas'a ulaştı.

Çin'in ilaç firması Sinopharm'ın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisi Fas'a ulaştı.

Fas yerel kaynakları, Çin'in başkenti Pekin'den kalkan Fas Kraliyet Havayolları'na ait "Dreamliner" tipi uçağın, taşıdığı 500 bin doz Sinopharm aşısı ile Kazablanka'daki 5. Muhammed Uluslararası Havalimanı'na indiğini aktardı.

Fas daha önce Sinopharm'dan 500 bin doz, İngiliz ilaç firması AstraZeneca'dan da 6 milyon doz aşıyı teslim almıştı.

Fas Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, toplam 65 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti.

Ülkede ulusal aşılama kampanyası 28 Ocak'ta başlamıştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 1 milyon 700 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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