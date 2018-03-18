Fas 2026 Dünya Kupası İçin 15,8 Milyar Dolar Ayırdı

Fas'ın 2026'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliğini elde etmesi halinde organizasyon için 15,8 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi.

Fas'ın adaylık sürecini takip etmek üzere kurulan komitenin başkanlığını yürüten Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Mevlay Hafız el-Alemi, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 2026 yılındaki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması durumunda 15,8 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.

Dünya Kupası organizasyonu için spor altyapısının güçlendirileceğini belirten Alemi, "Bu maliyet, FIFA tarafından talep edilen standartlara göre spor tesisleri ve stadyumların yenilenmesi ile diğer spor altyapısına ilişkin yatırımları içeriyor." dedi.

Adaylık dosyasında toplam 10 kentte 14 stadyumun yer aldığını ve bu statlardan 6'sının tamamen hazır olduğunun altını çizen Bakan Alemi, daha önceki yıllarda FIFA'nın istediği standartlara göre stat olmadan başvuru yaptıklarını hatırlattı.

Adaylık için resmi başvurusunu geçen perşembe günü yapan Fas, 1994, 1998, 2006 ve 2010 yıllarında da Dünya Kupasına ev sahipliği için adaylığını koymuş fakat kazanamamıştı.

2026 Dünya Kupası'na ev sahibi olacak ülke, 13 Haziran'da Rusya'nın başkenti Moskova'da yapıyacak oylama ile belirlenecek.