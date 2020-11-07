Fas, 2020'nin başından bu yana yaklaşık 27 bin kişinin yasadışı göçüne engel oldu
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Fas, 2020'nin başından bu yana yaklaşık 27 bin kişinin yasadışı göçüne engel oldu

07.11.2020 06:25 | Son Güncelleme: 07.11.2020 06:28
Fas, 2020'nin başından bu yana yaklaşık 27 bin kişinin yasadışı göçüne engel oldu

Fas'ın 2020'nin başından bu yana 26 bin 800 kişinin yasadışı yollardan göç etmesine engel olduğu açıklandı.

Fas'ın 2020'nin başından bu yana 26 bin 800 kişinin yasadışı yollardan göç etmesine engel olduğu açıklandı.

Fas İçişleri Bakanlığının raporuna göre, bu yıl insan ticareti faaliyetinde bulunan 196 şebeke çökertildi.

Güvenlik güçlerinin insan kaçakçılığı alanında organize çalışan suç örgütlerine karşı yürüttüğü çalışmalarını artırdığı belirtilen raporda, yılın başından bu yana yasa dışı yollardan göç etmek üzere olan 26 bin 800 kişiye engel olunduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca bu suç örgütlerinin ağına düşenlere gönüllü geri dönüş için teşvik edici yardımlar da sunulduğu, bu yönde yaklaşık 600 kişinin isteyerek geri döndüğü kaydedildi.

Fas Ulusal Emniyet Müdürlüğünün verilerine göre, güvenlik güçleri 2019'da 20 bin 141'i yabancı ülke vatandaşları olmak üzere 27 binden fazla yasadışı göçmenin kaçak olarak Avrupa'ya geçişine engel oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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