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Faruk Şahin güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Faruk Şahin güven tazeledi

Kayseri Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin yeniden seçilerek güven tazeledi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kayseri Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nün 6. Olağan Genel Kurulu dün Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapıldı. İlk oturumda çoğunluk sağlanamaması sonrası dün yapılan genel kurulda üyelerin oy birliği ile güven tazeleyen mevcut başkan Faruk Şahin ve yönetimi yeniden seçildi. Engelli sporuna hak ettiği değeri bulacağını belirten Kayseri Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulüp Başkanı Faruk Şahin, "26.09.2021 tarihinde ilk oturumunun salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 03.10.2021 tarihinde gerçekleşen Kayseri Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 6. Olağan Genel Kurulu'na katılan üyelerimizin oy birliği ile güven tazeleyerek yeniden kulüp yönetimine gelmiş bulunmaktayız. Gerek Ampute Futbol Kulüpler Birliği Derneği Yönetimi'nde gerek Kayseri Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetimi'nde çalışmalarımıza devam ederek engelli sporuna hakkettiği değeri kazandıracağımıza olan inancımızla ekibimle yola devam ediyoruz. Hayırla vesile olması dileğiyle" dedi.

Kayseri Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nün yeni yönetimi şu şekilde; Başkan Faruk Şahin, Levent Özocak, Zöhre Akşar, Sezer Oflaz, Orhan Hayatı, Sinan Kaya, Kerim Sağır. - KAYSERİ

Faruk Şahin güven tazeledi

Faruk Şahin güven tazeledi

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