Faruk Koca: Kesinlikle başkanlığa aday olmayacağım

"Çalışanından, her şeyine kadar pislik dolu""Kilit vurulacak kulübü dışarıdan gelen bir adam olarak önledim""Sırf 23 milyon Euro transfer yasağına konu olan futbolculara ödenen para, hala da kulübün borçları var""14 milyon prim ödedim""Bir yıl hiçbir şeye karışmadım""Oyuncular arasında...