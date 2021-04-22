Faruk Fatih Özer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Faruk Fatih Özer'in hayatı ve biyografisi

Gündemde yer alan isimler arasında Faruk Fatih Özer geliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında, aslen memleketi neresi, mesleği ne? Faruk Fatih Özer'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı iddia edildi. Bunun ardından Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? merak edildi. Detaylar haberimizden.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasına giriş yapan Faruk Fatih Özer, 2017 senesinde Thodex'i kurmuştur. Thodex, başka Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet göstermektedir. Bir dönem E-Ticaret sektörü içerisinde de bulunan Faruk Fatih Özer, akabinde yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Faruk Fatih Özer 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Faruk Fatih Özer'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Son olarak; Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı iddia edildi.