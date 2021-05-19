Faruk Fatih Özer'in yengesi yakalandı
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Faruk Fatih Özer'in yengesi yakalandı

Faruk Fatih Özer'in yengesi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Thodex soruşturması kapsamında firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer yakalandı.

Thodex soruşturması kapsamında firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer yakalandı.

Kripto para borsası Thodex'e ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in abisi tutuklu şüpheli Güven Özer'in eşi firari şüpheli Zuhal Özer yakalandı. Şüphelinin Aydın'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında Zuhal Özer'in yakalanmasıyla birlikte tek firari şüpheli Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kaldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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