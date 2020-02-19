Faruk Eczacıbaşı: "Hande'nin sakatlığının üstesinden birlikte geleceğiz"

19.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:31

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ve Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı VitrA-Budowlani Lodz maçının ardından bir araya geldi. Faruk Eczacıbaşı, mücadelede sakatlanan oyuncuları Hande Baladın'ın sakatlığının üstesinden birlikte geleceklerini söyledi.



CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ecacıbaşı VitrA'nın Budowlani Lodz'u 3-2'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı yemekte bir araya geldi. Düzenlenen yemekte ilk olarak konuşan Faruk Eczacıbaşı, maçta sakatlanan oyuncuları Hande Baladın ile ilgili konuşarak, "Ondan hiç taviz vermeyi düşünmüyoruz. Maalesef önemli oyuncularımızdan biri sakatlandı. Bu bizi üzdü. Herhalde onun da moral bozukluğu olmuş olacak. Arkadaşlarımız ondan biraz etkilendi. Sonunda dayandılar ve maçı aldılar. Tahmin ediyorum bundan sonra devam edecektir. Çok deneyimli, kondisyonu iyi bir ekibimiz var. Sakatlığı kendisini bir süre sahalardan alıkoyacak gibi görünüyor ama üstesinden hep beraber geleceğiz" şeklinde konuştu.



"Ligde kalitenin arttığını görüyorum"



Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ndeki durumlarını da değerlendiren Başkan Eczacıbaşı, şu ifadeleri kullandı:



"Beklediğimiz gibi devam ediyor. Aslında aynı takımlar ama kalitenin gittikçe daha iyileştiğini görüyorum ligde. Bütün dileğimiz bu şekilde devam etmesi. Çok güzel bir spor dalı. Türkiye voleybolunun geleceğinden çok umutluyum."



"3 bin genç kızımızı voleybola yetiştiriyoruz"



Faruk Eczacıbaşı voleybolda altyapı ile ilgili çalışmalar yaptıklarını aktararak, "Bizim çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Biz 3 bin tane genç kızımızı voleybola yetiştiriyoruz. Bizim hedefimiz yalnız voleybol değil. Sporcu mücadeleci kendine güvenen genç kızlarımızı yetiştirmek asıl hedefimiz o. Bu ancak spordan geçen bir özellik bunların içinden çok iyi voleybolcular çıkacağını düşünüyorum. Yalnız voleybol değil başka alanlar da var. Bu genç kızlarımızın kendi alanlarında çok başarılı olacağına da şiddetler inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Oğuz Tongsir: "Hande'nin sakatlanması içimizi burktu"



TSYD Başkanı Oğuz Tongsir de müsabakada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Hande Baladın'ın Türk voleybolu için çok önemli bir isim olduğunu aktararak, "TSYD olarak, başkan Faruk Eczacıbaşı ile sık sık bir araya geliyoruz. Bizim ayrı bir dostluğumuz var. Biz spor kulüplerine TSYD olarak aynı mesafedeyiz ama onlara ayrı bir sempatimiz var. Bunu itiraf etmem lazım. Maçta Eczacıbaşı'nı beğendiğimi pek söyleyemem. Bugün iyi oynamadıklarını düşünüyorum. Şimdi yeni bir şey icat ettiler. Her maçı 3-2 kazanıyorlar. Bugün de 3-2'ye getirdiler. Daha önemlisi zaten grubu garantilemişlerdi ve bu bir formalite maçıydı. Ama daha önemlisi Hande'nin sakatlanmasıydı. Hande sadece Eczacıbaşı için değil Türk voleybolu için de önemli bir isim. Tokyo'daki Olimpiyatlarda onlar çok önemli. Eczacıbaşı kaybedebilirdi Hande'yi kaybetmeseydik. O biraz içimizi buruklaştırdı diyebilirim" diye konuştu.



"Lütfen diğer spor branşlarına da eğilelim"



Başkan Tongsir, medyada futbol harici diğer branşların daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayarak, "TSYD olarak eskisi gibi artık gazetelerde televizyonlarda diğer branşları da görmek istiyoruz. Bu iş sadece futbol işi değil. Hepinizden kameraman arkadaşlarımdan, muhabirlerden ve müdürlerden ricamız şu; 'Lütfen diğer spor branşlarına da eğilelim.' Biz burada lokomotif olursak, toplum bizim peşimizden gelir. Önümüzde bir olimpiyat var bugün sadece kadın voleybol takımının olimpiyatta iyi sonuç alacağını düşünüyoruz. Keşke onun gibi çok fazla branşta da Tokyo'da başarıyı kovalasa" açıklamasını yaptı.



"Kavga ile bir yere varamayız, sportmence davranmalıyız"



Spor kulübü başkanlarının birbirlerine yaptıkları sert açıklamalara da değinen Başkan Oğuz Tongsir, agresif konuşmalardan kulüp yöneticilerinin kaçınması gerektiğinin altını çizerek, "TSYD Başkanı olarak Eczacıbaşı'na sempatim var, Galatasaray'ı severim, Fenerbahçe'yi severim.. Bu kavga nedir. Kavga ile bir yere varamayız. Sportmence davranacağız. Yöneticilerin bu işte biraz daha akılcı agresif olmadan konuşmaları gerekiyor. Topluma yön veren insanların daha farklı düşünmeleri ve bunu dile getirmeleri gerekiyor yoksa bunun sonu yok. İşin içine siyaset karıştırıldı, taraftarlar karıştırıldı, yöneticiler birbirleriyle atışıyor. Bu hoş bir şey mi? Bunların bir an evvel bitirilmesi lazım. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Sporu spor için yapalım. Genç nesiller yetiştirelim" ifadelerini kullandı.



"Kulüplerin hakkını savunmak gazetecinin işi değil"



Oğuz Tongsir, bazı gazetecilerin kulüplerin silahşörlüğünü yaptığını belirterek, "Gazeteciler işi biraz daha silahşörlüğe getirdiler. Açıkçası ben buradan rahatsızım. O kulübün sözcüsüymüş gibi davranıyor. Kimi Galatasaray'ı savunuyor, kimi Fenerbahçe'yi. Bırakın size ne ya. Siz objektif olun bu konuyla ilgili yorum yapın. Bu iş sizin işiniz değil. Kulüplerin silahşörlüğüne soyunmanıza gerek yok. Bırakın herkes işini yapsın. Görevinizi yorumunuzu yapın ama başka kulüplerin hakkını savunmak sizin işiniz değil" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA