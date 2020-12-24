Faruk Deniz Özel Kalem'e asaleten atandı
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Faruk Deniz Özel Kalem'e asaleten atandı

24.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:58
Faruk Deniz Özel Kalem'e asaleten atandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirdiği Faruk Deniz'in atamasını onayladı. Bakanlık Yerel Yönetimler Müdürlüğü'nün onay yazısı Kdz. Ereğli Belediyesi'ne ulaştı. Deniz, bir süredir vekaleten yürütülen Özel Kalem Müdürlüğü görevine resmi olarak başladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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