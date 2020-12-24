Faruk Deniz Özel Kalem'e asaleten atandı
24.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:58
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz oldu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirdiği Faruk Deniz'in atamasını onayladı. Bakanlık Yerel Yönetimler Müdürlüğü'nün onay yazısı Kdz. Ereğli Belediyesi'ne ulaştı. Deniz, bir süredir vekaleten yürütülen Özel Kalem Müdürlüğü görevine resmi olarak başladı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı