Faruk Caluk: "Türk turistleri tekrar Bosna Hersek'e bekliyoruz" - Haberler
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Faruk Caluk: "Türk turistleri tekrar Bosna Hersek'e bekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Faruk Caluk: "Türk turistleri tekrar Bosna Hersek'e bekliyoruz" Visit Sarajevo Turizm Proje Danışması Faruk Caluk, Türk turistleri Bosna Hersek'e gelmeye daveti etti.

- Faruk Caluk: "Türk turistleri tekrar Bosna Hersek'e bekliyoruz"

SARAYBOSNA - Visit Sarajevo Turizm Proje Danışması Faruk Caluk, Türk turistleri Bosna Hersek'e gelmeye daveti etti.

Visit Sarajevo Turizm Proje Danışması Faruk Caluk, Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Caluk, "Pandemi öncesi Türkiye'den gelen turist sayısı ilk 5 içerisindeydi. Fakat pandemi koşullarından dolayı azaldı. İnşallah ileriki dönemlerde Türk turistleri tekrar Bosna Hersek'e bekliyoruz. Safe Travel lisansına sahibiz. Bütün pandemi kurallarına uyuyoruz. Türkiye ve Bosna Hersek vatandaşları arasında tarih boyunca koparılmaz bağlar var. Bu yüzden bu dostluğu turizm olarak da geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Faruk Caluk: Türk turistleri tekrar Bosna Hersek'e bekliyoruz

Faruk Caluk: Türk turistleri tekrar Bosna Hersek'e bekliyoruz

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