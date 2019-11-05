Faruk Beşok, Bornova Belediyespor'un başantrenörü oldu

05.11.2019 11:36

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor, başantrenör Faruk Beşok ile anlaştı.

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zafer Aktaş'ın ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji ile anlaşmasının ardından, takımın başına Faruk Beşok getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Faruk Beşok, doğup büyüdüğü Bornova'da olmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, "Türk basketboluna yeni isimler kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise öncelikli amaçlarının yetenekli gençleri keşfedip, yukarılara taşımak olduğunu söyledi. İduğ, Bahçeşehir Koleji ile anlaşan Zafer Aktaş'a da yeni takımında başarılar diledi.

Kaynak: AA