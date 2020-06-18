Faruk amca istedi Fadıloğlu yerine getirdi
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Faruk amca istedi Fadıloğlu yerine getirdi

Şehitkamil Belediyesi, trafik kazası sonucu engelli olan Bayram Faruk Özkes'e ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Faruk amca istedi Fadıloğlu yerine getirdi
18.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:20

Şehitkamil Belediyesi, trafik kazası sonucu engelli olan Bayram Faruk Özkes'e ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Özkes, kendisine bu mutluluğu yaşatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak proje ve uygulamalarla engellilere umut olan Şehitkamil Belediyesi, 26 yıl önce yaşadığı trafik kazası sonrası engelli kalan Bayram Faruk Özkes'in akülü tekerlekli sandalye talebini karşıladı. Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Gıda Bankası ekipleri tarafından akülü tekerlekli sandalyesi evinde teslim edilen Özkes, eskiden olduğu gibi kimseden yardım almadan dışarı çıkabileceğini söyledi.

"Başkanımıza çok teşekkür ediyorum"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür eden Bayram Faruk Özkes, "Geçirmiş olduğum bir trafik kazası sonucu engelli olduğum için akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacım vardı. Daha önce bir tane akülü tekerlekli sandalyem vardı fakat bozuldu. Bu yüzden çok sıkıntı yaşıyordum. Dışarıya çıkamıyordum, çıksam bile mutlaka yardıma ihtiyacım oluyordu. Şehitkamil Belediyemizin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye verdiğini duydum ve belediyemize bu konuda istekte bulundum. Bugün sağ olsunlar belediyeden arkadaşlarımız, akülü tekerlekli sandalyemi getirdiler. Bundan dolayı çok mutluyum. Belediye Başkanımıza, bana bu tekerlekli sandalyeyi hediye ettiği için çok teşekkür ediyorum. Allah, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Manşet

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