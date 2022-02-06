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Farları ve camları olmayan otomobille şehir turu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Farları ve camları olmayan otomobille şehir turu Bursa'da farları ve camları olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü görenleri dehşete düşürdü.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Farları ve camları olmayan otomobille şehir turu

BURSA - Bursa'da farları ve camları olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü görenleri dehşete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, görüntüler Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde kaydedildi.

Camları ile ön ve arka lambaları olmayan bir otomobille Akpınar caddesinde gezen sürücüyü gören vatandaşlar şaşkına döndü. Tehlike saçan plakasız otomobili takibe alan bir başka sürücü o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Otomobilin bozuk olan bagaj kapağı da zaman zaman açıldı.

Restore edildiği tahmin edilen eski model otomobil bir süre sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu.

Farları ve camları olmayan otomobille şehir turu

Farları ve camları olmayan otomobille şehir turu

Farları ve camları olmayan otomobille şehir turu

Farları ve camları olmayan otomobille şehir turu

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - 3. Sayfa

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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