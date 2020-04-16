Faroe Adaları'nı evinizden çıkmadan 'uzaktan kumandalı' bir rehber eşliğinde ziyaret edebilirsiniz
Sınırlar kapalı, uçak seferleri iptal. Ama yine de Faroe Adaları'nı ziyaret etmeniz mümkün. Nasıl mı? Bir adalı çevrimiçi olarak gerçek zamanlı size rehberlik ediyor.
16.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:48
Sınırlar kapalı, uçak seferleri iptal. Ama yine de Faroe Adaları'nı ziyaret etmeniz mümkün. Nasıl mı? Bir adalı çevrimiçi olarak gerçek zamanlı size rehberlik ediyor. Üstelik kontrol tamamen sizde.View on euronews
Kaynak: Euronews.com