Faroe Adaları'nda 53 yunus daha katledildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Faroe Adaları'nda 53 yunus daha katledildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Faroe Adaları'nda 53 yunus daha katledildi

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda her yıl düzenlenen geleneksel Grindadrap Festivali'nde bu yıl 14 Eylül'de bin 428 balina ve yunusun öldürülmesinin ardından 53 yunus daha katledildi.

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda her yıl düzenlenen geleneksel Grindadrap Festivali'nde bu yıl 14 Eylül'de bin 428 balina ve yunusun öldürülmesinin ardından 53 yunus daha katledildi.

Danimarka'ya bağlı özerk statüdeki Faroe Adaları'nda her yıl düzenlenen "Grindadrap Festivali" gündemden düşmüyor. Adada 14 Eylül'de yerel halk tarafından bin 428 balina ve yunusun öldürülmesine yönelik tepkiler sürerken, katliamın ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bin 428 yunus ve balinanın katledildiği yerden sadece 10 kilometre uzaklıktaki Kollafjordur köyünde 53 yunus daha öldürüldü. Kollafjordur açıklarında öldürülen yunusların bir limandaki nakliye konteynerlerinin bulunduğu yere dizildiği görüldü. Söz konusu avlamaya başta çevreci gruplar olmak üzere uluslararası kamuoyundan tepkiler sürüyor.

FESTİVAL ADI ALTINDA KATLİAM

"Grindadrap Festivali" 1500'lü yıllardan bu yana yunus ve balina avlama geleneğini içeriyor. Bu yıl öldürülen bin 428 balina ve yunus sayısının, geleneğin başladığı zamandan bu yana kayıtlara geçen en yüksek sayı olduğu belirtilmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız aranıyor

Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız aranıyor

 Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

 Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Hulusi Akar
Magazin Yiğit Marcus Aral İrem Derici İbrahim Tatlıses Gülben Ergen
Spor Hamit Altıntop Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ali İhsan Su Binali Yıldırım Gülben Ergen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Faroe Adaları'nda 53 yunus daha katledildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 16:02:07. #1.11#