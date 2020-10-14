Faroe Adaları - Andorra UEFA Uluslar Ligi grup maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!
14.10.2020 02:38 | Son Güncelleme: 14.10.2020 02:42
Geçtiğimiz akşam UEFA Uluslar Ligi'nde 4. grup maçları oynandı. Bu maçlardan Faroe Adaları - Andorra arasında oynanan maçın sonucu futbolseverler tarafından merak edildi. Peki Faroe Adaları - Andorra maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Puanları kaç?
UEFA Uluslar Ligi heyecanla takip ediliyor. Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada birçok takım bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Peki Faroe Adaları - Andorra maç sonucu kaç kaç bitti? Maçta golleri kim attı?
FAROE ADALARI - ANDORRA MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?
13 Ekim Salı akşam saat 21:45'de oynanan Faroe Adaları - Andorra maçının sonucu 2-0 bitmiştir. Maçı Faroe Adaları 2-0 kazanmıştır.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Maçın gollerini Faroe Adaları takımı adına 19. ve 33. dakikalarda "Klemint Olsen" kaydetmiştir.
UEFA ULUSLAR LİGİ M GRUBU PUAN DURUMU
Faroe Adaları : 10 puan
Malta : 5 puan
Letonya : 3 puan
Andorra : 2 puan