Faroe Adaları - Andorra UEFA Uluslar Ligi grup maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!

Geçtiğimiz akşam UEFA Uluslar Ligi'nde 4. grup maçları oynandı. Bu maçlardan Faroe Adaları - Andorra arasında oynanan maçın sonucu futbolseverler tarafından merak edildi. Peki Faroe Adaları - Andorra maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Puanları kaç?