FarmVille 3 Mobil Cihazlar İçin Çıkış Yaptı

Zynga'nın popüler serisi FarmVille'ın yeni oyunu FarmVille 3 mobil cihazlar ve M1 işlemcili Mac'ler için çıkış yaptı.

Sosyal medya ve oyunlarla haşır neşir olup FarmVille ismini hayatında bir kere bile duymayan bir insan yoktur diye düşünüyorum. İlk çıkış yaptığı 2009 yılından bu yana dünya çapında bir fenomen haline gelen ve milyonlarca insan tarafından sevilerek oynanan FarmVille, hiç kuşkusuz Zynga'nın yaptığı en popüler oyun serisi. Son yıllarda yeni yapımlarını göremediğimiz için sessizleşen seri, FarmVille 3'ün çıkışıyla tekrar gündeme geldi.

Geçtiğimiz saatlerde çıkış yapan FarmVille 3 bölge kısıtlaması olmadan bütün dünya için kullanıma sunuldu. Android ve İos tabanlı mobil cihazlar için çıkış yapan oyun ayrıca M1 işlemcili Mac'ler için de oynanabilir durumda. Son zamanlarda giderek mobile odaklanan Zynga'nın oyunu bir bilgisayara getirmesi kimi oyuncuları mutlu etti. Bununla beraber oyunun sadece M1 işlemcili Mac'ler ile mi sınırlı kalacağı yoksa diğer bilgisayarlara da mı geleceği hakkında bir açıklama yapılmadı.

Şu anda oynanabilir olan FarmVille 3'ü Android işletim sistemli cihazınıza indirmek için bu bağlantıya tıklayarak Play Store'a gidebilirsiniz. Eğer iOS tabanlı bir cihaz kullanıyorsanız ise bu bağlantıdan oyunun App Store sayfasına ulaşabilirsiniz.

Zynga tarafından geliştirilen ve yayınlanan FarmVille 3, serinin diğer oyunlarında olduğu gibi oyuncuya çok katmanlı bir çiftlik deneyimi sunuyor. İsterseniz topraklarınızı büyütmek için oyunun haritasına odaklanabilir isterseniz de zamanınızı hayvanlarınızla vakit geçirmek için harcayabilirsiniz. FarmVille 3 bu her iki konuda da oyuncuya bir hayli olanak sunuyor. 150'den fazla hayvan türüne ve hatırı sayılır büyüklükte bir haritaya sahip olan oyunda etrafı keşfetmek için bolca zamana ihtiyacınız olacak.

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Kendi çiftliğinizden sıkıldığınız vakit de yapacaklarınız bitmiyor. Oyunu oynayan diğer çiftçilerle de etkileşime girerek ürün takası yapabilir, etkinliklere katılabilir ve ödüller kazanabilirsiniz. Sunduğu bütün içerikler dahil edildiğinde FarmVille 3 size onlarca saat sürebilecek bir deneyim vadediyor

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