FARMASİ'NİN AMERİKA TURU
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FARMASİ'NİN AMERİKA TURU

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FARMASİ'NİN AMERİKA TURU

Türkiye'nin dev kozmetik markası Farmasi Amerikalılarla buluştu. Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, bir hafta içerisinde Amerika'ya bağlı Porto Riko Adası başta olmak üzere, Boston ve Chicago gibi Amerika'nın 7 eyaletinde düzenlenen seminerlerde Farmasi markasını tanıttı.

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Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı büyük etkinlikte, Amerikalı girişimciler için gerçekleşecek yatırımlardan bahseden Emre Tuna, Doral'da yeni bir plaza ve operasyon merkezi yapılacağını belirtti. Ayrıca, Farmasi için düzenlenecek etkinliklerde kullanmak için Miami'de alınacak malikane ve girişimcilere özel jet ve yat tahsis edileceğini belirten Tuna, Amerikalı satış ekibinden hedeflerini tutturmaları için söz aldı.

"AMERİKA'DAN TÜRKİYE'YE KÜLTÜR GEZİSİ"

Katılımcılara Türkiye'yi anlatan Emre Tuna, satış konusunda hedeflerini tutturan girişimcileri, Farmasi'nin İstanbul Ömerli'de yer alan tesisi başta olmak üzere, Türkiye'nin en güzel yerlerine kültür gezisi düzenleyeceğinin müjdesini verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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